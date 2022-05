Carpeggiani a CN24: "Carnesecchi pronto per la Serie A, ecco in che squadra lo vedrei. Di Natale-Napoli? C'è una leggenda da smentire..."

Ultime calciomercato Napoli. Bruno Carpeggiani, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Napoli interessato a Carnesecchi e Bastoni, le parole dell'agente Bruno Carpeggiani ai microfoni di CN24:

"Il campionato è stato ottimo, hanno lottato fino alla fine per lo Scudetto incappando in qualche inciampo che poi si è rivelato decisivo. Ma nonostante questo ritengo che Spalletti abbia fatto un gran lavoro con la squadra azzurra. Titolo? E' un bel campionato, ma dico Milan mentre per la retrocessione la Salernitana è stata straodinaria e merita di restare in Serie A.

Su Carnesecchi: "E' pronto per la Serie A, in alcune partite ha fatto parate straordinarie con riflessi fuori dal comune. Su dove andrà lo deciderà il ragazzo, in base alla platea che riterrà più opportuna. Lo immagino in una squadra che possa fare un campionato tranquillo, così da ambientarsi nella massima categoria".

Su Bastoni: "Ha dimostrato di poter stare in Serie A, ma di mercato dovete parlare con Augusto (suo figlio, ndr) che si occupa della procura".

Su Di Natale: "Non voleva andare a Napoli? E' un po' una leggenda, perchè nessuno lo ha mai chiamato per portarlo in azzurro. Ci sono stati dei sondaggi ma mai una trattativa definita".