Carnasciali: "Zanetti fa giocare bene il Venezia: con il Napoli non avrà niente da perdere, vi rivelo cosa accadrà"

Daniele Carnasciali, ex calciatore del Venezia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ultime calcio Napoli

“Zanetti fa giocare bene il Venezia ma ci sarà il Napoli e la qualità sarà differente. Non sarà una gara semplice, in Italia non ce ne sono. Piace a tutte e due le squadre giocare a calcio. I punti che contano, però, per i lagunari, sono quelli degli scontri diretti. Mi aspetto, però, che il Venezia faccia pressing alto perchè non ha niente da perdere. Deve essere bravo a pressare sempre gli azzurri".