Carmine Esposito: "Spalletti? E' mezzo napoletano, il Napoli ha scelto il profilo giusto per ripartire"

Ultime notizie calcio Napoli - Carmine Esposito, ex calciatore di Spalletti ai tempi di Empoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti? Lo conosco da tempo e gli ho sempre detto di accettare Napoli. Non mi ha consultato quando ha accettato però perché non si può non accettare una piazza del genere. Lui è mezzo toscano e mezzo napoletano, il Napoli ha scelto il profilo giusto per ripartire".