Caressa: "Il Napoli non è stato costruito per vincere lo Scudetto. Ma che doveva fare Spalletti?"

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato del Napoli e di Spalletti:

“Rottura tra Spalletti e la società? Ma che doveva fare Spalletti? La squadra ha giocato bene, è arrivata a giocarsi il campionato. Questa era una squadra costruita per vincere lo Scudetto? No, era costruita per arrivare nei primi quattro posti e lo sta facendo, con fatica, ma è lì.

Osimhen non segna più come prima ma non so perchè e Fabiàn Ruiz non sta giocando più. Mi sembra un po’ ingeneroso dare tutte le colpe a Spalletti”.