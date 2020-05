Caravello: "Prestiti e scadenze? Verrà modificato l'articolo 47 delle Noif"

Ultime calcio - La possibile chiusura della stagione al 31 agosto ha scatenato il caos contratti. Di questa vicenda abbiamo parlato con Danilo Caravello, agente di grande esperienza che è intervenuto nel TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com:

Caravello

"Sicuramente verrà modificato l'articolo 47 delle Noif: i contratti in scadenza al 30 giugno, sia dei prestiti che dei giocatori in scadenza saranno prorogati fino a tutto il mese di agosto. E' chiaro che è tutto oggetto di discussione perchè non c'è una normativa precisa. E' giusto ed opportuno aspettare ulteriori indicazioni in merito. Certamente qualche club che ha giocatori in prestito potrà opporsi e altri giocatori in scadenza potranno dire: 'perchè devo continuare a giocare in un club con cui sono a scadenza?' Si troverà un accordo tra i club in cui i giocatori sono oggetto del prestito e il club d'appartenenza e anche con i giocatori in scadenza. Non sarebbe opportuna una ribellione nè sarebbe una bella figura non giocare in questo momnento. Ci saranno società che usufruiranno di un calciatore per 14 mesi pagandone 12 e club che l'anno prossimo ne usufruiranno per dieci mesi e lo pagheranno per dodici. Gli accordi sostanziali potranno essere questi".