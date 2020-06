Carannante: "Gattuso merita di vincere questa Coppa. Sarri? ADL ha avuto le palle di puntare su di lui"

Ultime calcio Napoli - Antonio Carannante commenta a Tuttomercatoweb.com l'approdo della squadra di Gattuso in finale e anche le parole del presidente De Laurentiis su Sarri (ha detto che se ne è andato per una questione di soldi):

Carannante

"Bisognerebbe sentire anche il parere del tecnico della Juve - dice - è chiaro che il patron può fare le sue uscite e va detto in generale che nel calcio non c'è grande riconoscenza. Su certe cose De Laurentiis ha ragione. Lui tra l'altro ha avuto il coraggio, le...palle di puntare su Sarri che arrivava dall'Empoli. Adesso aspettiamo comunque la finale: Sarri a Napoli non è amato e quindi sarà una doppia sfida".

Che Napoli sarà?

"Spero che possa arrivare la vittoria per il Napoli ma in particolare per Gattuso, bravo a prendere questa barca che stava affondando. Ha reso solida la difesa, ora si prendono pochi gol. E sa sfruttare il potenziale che ha a disposizione".

Sarri contro Gattuso che sfida sarà?

"Gattuso riesce a trasmettere la sua grinta e la sua carica. La squadra assomiglia al suo carattere. Con Sarri invece la Juve fa fatica, il tecnico non riesce a dare la sua impronta ai grandi campioni che decidono loro il gioco. Sarri non mi fa impazzire nonostante che a Napoli abbia ottenuto ottimi risultati. Mi piace di più Allegri. Il calcio non si può telecomandare".

Chi è la favorita in finale?

"A mio parere il Napoli perché i suoi piccoletti in avanti sono più in forma. Col caldo i giocatori longilinei sono più pronti fisicamente. E' chiaro che la Juve ha qualcosa in più sulla carta però come struttura fisica può avere più difficoltà ad entrare in forma".

Sarà ancora decisivo Mertens?

"E' un giocatore da tenere a tutti i costi, ama Napoli e fa paura a tutti. Sa sempre trovare le giocate giuste e la Juve lo teme. Il vero leader è lui".