Eziolino Capuano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mario Rui deve essere alternativa e non il titolare del Napoli. Parisi è un ottimo profilo che a Napoli può far comodo, può avere lo stesso percorso di Di Lorenzo. E’ di prospettiva però, gli consiglio di giocare un campionato di Serie A ma non in un top club”.