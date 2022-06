Capuano: "Mertens? Ho commesso un errore su di lui, è tra i primi 5 nella storia del Napoli"

Eziolino Capuano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Mertens è stato il giocatore che nella storia del Napoli è tra i primi 5. Ha fatto bene, ha giocato con continuità e ha fatto gol: se la volontà è restare, allora deve farlo. La riconoscenza non c'è nel calcio non c'è, ho fatto un errore su di lui, non lo conoscevo e sono etichettato per questa cosa. Deve decidere, ha meritato e guadagnato tanto, fossi in lui troverei un accordo".