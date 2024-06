Caprile: "Giocare nel Napoli sarebbe il coronamento di un sogno, papà è tifoso! Mamma veronese vuole vivere in città, davanti a una pizza non mi tengo"

Ultime notizie Napoli - Elia Caprile, portiere del Napoli in prestito all’Empoli quest’anno, ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek di cui vi proponiamo uno stralcio.

Elia Caprile parla a lungo della sua vita, del suo inizio di carriera, delle sue avventure in Inghilterra al Leeds e del suo rientro in Italia, con il Napoli che lo acquista dal Bari.

Finalmente la A, con l’Empoli. Esordio alla prima giornata e subito una “papera” sul gol decisivo di Bonazzoli.

«Eh, sì, la classica cagata... Quando commetto un errore, non mi tormento più di tanto, perché quello del portiere è un ruolo infame: quando sbaglia si prende gol. Certo, esordire in Serie A con una “quaglia” di quelle grosse, per di più contro la squadra della mia città, non era proprio quello che sognavo. E una settimana dopo mi sono fatto male alla caviglia, a ridosso del mio compleanno: 40 giorni fuori. È stato il momento peggiore. L’errore sapevo come gestirlo, l’infortunio no, perché non mi era mai capitato di farmi male sul serio. Soffrivo al pensiero di non poter riscattarmi nella partita immediatamente successiva a quella col Verona, e per chissà quanto tempo ancora».