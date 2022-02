Capello: "Napoli? Grande qualità, può mettere in difficoltà tutti"

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"Balotelli? Mancini lo aveva portato al City e lo conosce meglio di tutti noi. Secondo me ha fatto bene a portarlo allo stage, ovviamente dipende sempre da quale Balotelli si presenterà alla convocazione: con quale testa e con quale determinazione, perché sono tutti bravi a parlare. Sarà una scelta difficile per Mancini. Zaniolo vuole andare via dalla Roma? Parliamo di un giocatore forte e completo, non è stato fortunato nella sua carriera e le due operazioni al crociato lo hanno penalizzato. Fa la differenza, ha visione di gioco e tiro. Via da Roma? Non mi piace questo pensiero da parte della Roma. E' un discorso politico: chi lo prende, si prende anche i rischi sull'integrità fisica, ma è un giocatore che fa la differenza. E' ancora giovane, quindi è il momento di prenderlo per chi pensa di sfruttarlo al massimo. Baggio ha reso fino a 27-28 anni, poi non è più stato lo stesso a causa degli infortuni. La Juventus deve recuperare e la partita molto importante sarà il derby, sia per Inter che per il Milan. La Juve rincorrerà ma sarà anche la più pericolosa. L'Atalanta ha perso qualche giocatore, ma ha preso Boga che fa la differenza: un giocatore di questo tipo mancava, vista l'assenza di Ilicic. Il Milan deve far fronte alle assenze di Tomori e Kjaer, e in difesa vedo un problema. Il Napoli ha qualità e quando ritrova equilibrio difensivo con il ritorno di Koulibaly può mettere in difficoltà tutti quanti. La Juventus col Milan ha dimostrato di aver ritrovato spirito ed equilibrio: Allegri ha le idee chiare e con l'arrivo di Vlahovic, penso che sarà una squadra pericolosa per tutte".