Capello: "Il Napoli può dare fastidio a molti, anche in Champions! È impressionante"

A Sky Calcio Club l’ex allenatore della Roma Fabio Capello commenta la vittoria per 4-1 del Napoli sul campo della Cremonese.

“Il Napoli è impressionante, sta giocando molto bene. Può vincere lo scudetto, ha spirito, gioco e voglia. Questo Napoli è stato costruito molto bene ed è stato aiutato Spalletti: sono andati via Koulibaly, Mertens ed Insigne che per tutti facevano la differenza. Lui ha detto ai nuovi che crede di più in loro, vivono un momento positivo e si sono convinti. Può dare fastidio a molti, anche in Champions League”