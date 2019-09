Canovi: "Bale ha bloccato il mercato in uscita del Real Madrid, James costretto a restare per i malumori della piazza"

Alessandro Canovi, procuratore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Il Real Madrid si è trovato in un mercato in uscita in grande difficoltà, Bale in Cina è saltato da un momento all'altro e sono cambiate le strategie. La piazza di Madrid si è messa contro Zidane e la società, il club ha quindi deciso di tenere tutti i giocatori di qualità in rosa. Icardi al PSG è stata una grande operazione lampo da parte di Leonardo".