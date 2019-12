Canovi (agente): "Paredes verso la Juve, il Napoli deve risolvere la questione rinnovi di Callejon e Mertens"

Notizie calcio Napoli - Alessandro Canovi, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Paredes? Da quello che so penso che la Juventus abbia più frecce nel suo arco. Il PSG ha speso molto per averlo, in questo momento per scelte tattiche non ha grande spazio perché il tecnico preferisce Marquinhos e Verratti. E' l'ideale per il Napoli ma anche di altre squadre italiane".

"Bisogna capire cosa succederà con Callejon e Mertens che sono in scadenza. Una grande urgenza che ha il Napoli è risolvere la questione Mertens e Callejon".

"Ibrahimovic? Se ha scelto il Milan, è una cosa che sorprende perché il Milan calciatori in attacco ne ha. Ora bisogna vedere cosa faranno con Piatek".