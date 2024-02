Cannavaro: "Doppio ruolo Nazionale-club non semplice da gestire, il tecnico mancherà per 20-25 giorni"

Notizie Napoli calcio. Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del pre-partita di Napoli-Barcellona, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League:

“Il Barcellona è sempre una squadra importantissima, con tantissima qualità. Punteranno su quello anche se sono in crisi, andando a ricercare la qualità del gioco. Entrambe le squadre non attraversano un periodo eccezionale, Xavi è in un momento delicato dopo aver annunciato l’addio a fine stagione ma se dovesse andar male contro il Napoli, la società potrebbe anche anticipare questa scadenza”.

Doppio ruolo di Calzona? Io in Cina ho allenato sia prima squadra che Nazionale, sicuramente non è semplice perché devi dividere lo staff quando ci sono le gare della Nazionale. Inoltre non ci sono solo le partite, ma anche dei sopralluoghi che la Uefa di obbliga a fare. L’allenatore mancherà per 20-25 giorni e quindi è una cosa da gestire bene”.