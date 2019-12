Cannavaro a CN24: "Callejon e Mertens farebbero comodo a chiunque. Ammutinamento? Serve sostegno dei tifosi, ma i calciatori sistemino questi casini e su Insigne..." [VIDEO CN24]

Ultime calcio Napoli - Dicembre è un mese speciale in cui la magia del Natale dona la piacevole convinzione di poter vedere realizzati i nostri sogni. E’ quello che in concreto tenta di fare con grande impegno la Fondazione Cannavaro Ferrara -nata dalla sinergia di due coppie di fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara- che per la quarta edizione organizza a Napoli il Galà Charity Night. Grazie al Charity del 2018, la Fondazione ha realizzato due importanti progetti sociali: “La Casa di Matteo di Bacoli”, una nuova casa di accoglienza per bambini orfani con disabilità gravi, e “Un Tutor per amico” un progetto integrato contro la dispersione scolastica di studenti DSA. Nella quarta edizione del Galà Charity Night i fondi che saranno raccolti -tramite le donazioni per la cena, l'asta benefica e la lotteria- saranno destinati ad un altro vitale progetto sociale, "Un’Ambulanza per la vita", che mira all'acquisto di un mezzo di soccorso per il trasporto neonatale di emergenza a beneficio di tutta la Regione Campania. Ai microfoni di CalcioNapoli24, ha parlato Paolo Cannavaro:

"Abbiamo colto l'opportunità di raccogliere fondi per un'ambulanza del reparto neonatale del Policlinico. La precedente è stata usata tanto, ora cerchiamo di regalarne un'altra. Come fondazione cerchiamo di variare, vogliamo fare del bene un po' a tutte le strutture. I progetti portati a termine sono stati tanti. Speriamo di averne ancora tanti e all'infinito. Sorprese? Ho visto che qualcuno della fondazione sarà anche ospite e ci sarà qualche sorpresa".

Cosa è accaduto in questo anno?

"Ci siamo da fare, rivoluzionando una squadra. Avevamo da fare tante cose ed è finita in bellezza".

Hamsik?

"Ho incontrato Hamsik e Lavezzi, c'è un rapporto speciale tra di noi. Ci frequentiamo volentieri, ci incontriamo in posti diversi".

Consigli ad Insigne?

"Quello che fa lo fa al meglio. La giocata può venire o no, ma deve stare sereno. Il popolo napoletano regala tanto e toglie anche. Ci sono passato, so cosa significa".

Sassuolo-Napoli

"Il mio cuore contro la mia seconda casa. Una partita figa, ma consigli non ne ho da dare. Ho visto allenamenti del Sassuoloe De Zerbi sa cosa vuole. Gattuso deve metterci del suo anche a livello caratteriale".

Hamsik al San Paolo, piacerebbe anche a te?

"L'ho già vissuta da giocatore, è stata l'ultima volta in assoluto. Ho ricevuto un'accoglienza fantastica e ho cantato sotto la curva. Mi tengo stretto quella giornata e ho portato via un pezzo del San Paolo. Il Napoli ora va portato nelle posizioni che contano. Ha la squadra per stare su, serve sistemare questi casini creati".

Napoli-Barcellona

"Le partite azzurre sono tutte belle, col Barcellona sarà fantastico".

Qualche calciatore a cui consiglieresti la Cina?

"Il mercato cinese è in crescita, anche dal punto di vista agonistico e di immagine. Hamsik ci è andato ma sta trovando difficoltà: non è semplice. Arrivano proposte vantaggiose, ma c'è chi accetta e chi no".

Callejon e Mertens?

"Farebbero comodo a chiunque".

Appello ai tifosi del San Paolo

"Quando dico basta lo dico anche per loro: serve sostegno anche da parte loro. La situazione vissuta negli ultimi mesi non ha aiutato a vivere lo stadio".

