Campilongo: "Conte al Napoli? Confesso di essere scettico per un motivo"

Salvatore Campilongo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Conte al Napoli? Me lo auguro, ma sono molto scettico perché il Napoli attualmente non ha quelle cose che un allenatore come Conte vorrebbe. Ne dico una, per esempio un centro sportivo all'avanguardia.

Non vedo il Napoli come un club che può essere allenato da Conte. Antonio, lo conosco molto bene avendo vissuto due anni insieme e fatto il master e il corso UEFA. Se De Laurentiis dovesse fare la scelta di puntare su di lui significherebbe che Conte avrebbe anche mansioni da manager".