Cammaroto: "Sarri è più di una suggestione per il Napoli, ma occhio ad un mister X straniero"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine in merito al prossimo allenatore degli azzurri: "De Laurentiis non ha ancora deciso. Sarri e' più di una suggestione, Juric e' un'ipotesi ma non convince soprattutto se il Napoli dovesse centrare l'obiettivo Champions. Galtier e' un nome che resta nella rosa e c'è anche un "mister x" straniero che non e' ancora venuto fuori nel toto-panchina. Da segnalare che su Allegri e' piombato adesso il Bayern Monaco e l'ex tecnico juventino può davvero finire in Baviera".