Cammaroto: "Ospina si avvicina alla riconferma. Giuntoli ha in mente due portieri stranieri come vice"

Calciomercato Napoli - Ospina vicino alla riconferma al Napoli. Lo scrive Emanuele Cammaroto sul sito NapoliMagazine.

"In porta Ospina si riavvicina alla conferma in azzurro. Ad oggi non c'è alcuna offerta dal Real Madrid e il giocatore ha respinto due proposte che erano arrivate dal Sud-America. Spalletti punta ancora sul colombiano e lui lo sa. Meret non e' più nei piani azzurri e si va verso la cessione. Per il secondo portiere si trattano Gollini, Vicario e Sirigu ma attenzione perché Giuntoli ha proposto a Spalletti anche dei nomi di due giovani portieri stranieri"