Cammaroto: "Il Napoli avrà questo budget di mercato per l'estate: si punterà a 6-7 nomi"

, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Giudizio sul mercato nazionale? Lo scettro del mercato lo darei al Milan, perché ha fatto delle buone operazioni. La Juve ha fatto un mercato di prestiti, che peseranno se li confermi. L’Inter ferma, perché i conti sono una storia a sé. Poi il mercato ci ha dimostrato che la società più ricca è il Como, che ha fatto un mercato da 50 milioni di euro. Napoli? I voti sono due: dal punto di vista economico è 10, poi c’è il giudizio sul piano tecnico e dico che lì non si può andare oltre il 4+. Dovevi fare un difensore e non l’hai fatto, un esterno al posto di Kvara e arrivi al 3 febbraio fallendo i vari obiettivi. Da Garnacho ad Adeyemi, poi ce n’erano altri, arrivi ad Okafor che era quasi il piano z. Il Napoli avrà i soldi di Kvara e anche di Osimhen. Raspadori in estate saluterà, il Napoli avrà 150-170 milioni di euro per fare quei 6-7 nomi importanti. Le parole di Manna? Ha voluto dare un segnale spiegando quello che si è fatto e quello che non si è fatto sul mercato. Manna ha pagato lo scotto del target del mercato, perchè lui è abituato a lavorare sui giovani, ma Conte voleva calciatori pronti. Garnacho è un buon calciatore, ma non vale i soldi chiesti dallo United. Il Napoli ha fatto bene a non farsi prendere dal collo, ma si poteva trovare qualcosa di meglio. Osimhen? Le novità ci sono e sono positive, con l’Arabia che comincia a spingere. L’Al Ahli lo vuole con un ingaggio da 30 milioni a stagione. Vedremo quale sarà la volontà del calciatore. Il Napoli deve monetizzare dalla sua cessione, ma bisogna vedere quanto il suo entourage vuole assecondare la linea del club azzurro. Il Napoli potrebbe riprovarci per Chiesa in estate, che continuerà a fare panchina al Liverpool”.