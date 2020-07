Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su Napoli Magazine: "Intanto Allan e' vicinissimo all'Everton, operazione ai dettagli e il Napoli sta stringendo per Veretout. Ciò significa che dopo Osimhen, e con il sesto centrocampista che probabilmente sarà il francese della Roma e con l'esterno offensivo del dopo Callejon per il quale Boga e' in corsia di sorpasso su Under".