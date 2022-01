Cambiaso, l'agente: "Il Genoa l'ha trattenuto, a giugno vedremo! Sul Napoli e il Milan..."

L'agente Giovanni Bia, presente all'ultimo giorno di calciomercato a Milano, ha così parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto:

"Questa ultima giornata è stata tranquilla per me, abbiamo chiuso Rojas col Bologna: formalizzata stamattina, ma la trattativa era già in piedi da due giorni. In generale si è tornati a parlare di cose concrete e importanti, finalmente un po' di calcio vero e vedo che torna interesse nel calcio italiano. Alla Serie A fa bene, per esempio, che Vlahovic abbia deciso di rimanere qua. La Juventus è intervenuta anche per coprire qualche errore commesso prima, l'Inter ha inserito invece degli innesti giusti"

Passo indietro per Napoli e Milan dopo questo gennaio?

"Passo indietro è eccessivo, per quello che potevano hanno fatto un buon mercato".

Che mercato ha fatto il Bologna?

"Qualche giorno fa cercavano tutti un terzino sinistro e sembrava che Dijks andasse all'Empoli, però non si è concretizzata. Hanno preso ragazzi giovani, probabilmente anche in previsione di addii a giugno".

Mihaila lascia Parma, al suo posto Pandev.

"Gran colpo per l'Atalanta, è stato uno dei migliori innesti del Parma e so che lo faranno lavorare con calma. In entrata arriva Pandev: con Vazquez porterà l'esperienza che cercano, seppure le possibilità di Serie A si assottiglino".

In estate ci sarà da lavorare su Cambiaso?

"Vedremo, la situazione è chiara: il Genoa giustamente ha fatto muro su tutto, essendo genovese e genoano che da ragazzino andava in curva vuole dare una mano al Genoa per salvarsi. A giugno poi vedremo, è richiesto e non è un segreto. Speriamo di essere tutti contenti per poter valutare le situazioni".