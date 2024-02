Calzona sulla rimonta al quarto posto: "Io ci credo, punterò sempre su Osimhen e Kvaratskhelia"

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Francesco Calzona dopo Sassuolo-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Ritorno Osimhen e rimonta? Io ci credo, finché la matematica non ci condanna non vedo perché non ci dovrei credere. Sappiamo che è difficile ma ci dobbiamo giocare questa carta. Victor dopo la Coppa d'Africa aveva bisogno di riprendere i suoi ritmi, mi ha chiesto 2 volte di essere cambiato.

Kvaratskhelia anche aveva delle difficoltà, ma è chiaro che io a questi giocatori non rinuncerò mai. E' possibile che possa cambiarli per mantenere l'intensità alta, ma avere due giocatori così è molto importante per me. Ho avvisato la squadra oggi che lo stadio sarebbe stato azzurro. Siamo debitori ai tifosi, è stato bellissimo vedere un pubblico così in trasferta che ci ha spinto 90 minuti nonostante la posizione in classifica e le difficoltà".