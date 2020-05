Calzona: "Mertens sarà ancora un valore aggiunto. Ruolo da punta? La differenza l'ha fatta la sua intelligenza, sulla rabbia dopo Pescara..."

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Calzona, ex allenatore e collaboratore di Maurizio Sarri, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mertens è un ragazzo serio, integro sotto tutti i punti di vista. Se rinnoverà sarà un valore aggiunto per più di un anno. E’ disponibile ed aperto e non fece una piega quando decidemmo di metterlo in una posizione più avanzata. Si mise subito a disposizione e questo ha fatto la differenza insieme alla sua grande intelligenza calcistica che è sopra la media. Dopo averlo provato per qualche tempo capimmo che poteva far bene da punta ma non è sempre facile trovare questi sputi quando si hanno due soluzioni per ruolo. Rabbia dopo Pescara? Lui voleva giocare ma le scelte furono diverse e fu bravo lui ad entrare subito bene in gara. Già nello spogliatoio era tranquillissimo e felicissimo. Gol preferito di Mertens? Avevo un debole particolare per lui come uomo perché è un ragazzo pulito, quando segnava provavo una doppia felicità. Ricordo tutti i suoi gol con piacere, è stata una bella soddisfazione scoprire le sue qualità nel ruolo di centravanti”.