Calzona a Sky: "Ai ragazzi dirò di ripartire dal secondo tempo di Monza, crediamo alla Champions come i tifosi! Le assenze non sono un alibi"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il pre-partita di Napoli-Frosinone, è intervenuto l’allenatore del Napoli Francesco Calzona:

“Come si prepara mentalmente una partita come quella di oggi? Ai ragazzi dirò di ripartire dal secondo tempo di Monza, serve continuità di prestazione perchè così raggiungiamo i risultati.

Come ho visto la squadra in settimana con le assenze? Abbiamo delle assenze ma non devono essere un alibi, La Rosa è forte e sappiamo che lavorando con continuità si vede una squadra che reagisce molto bene. Dovevamo lavorare sulle due fasi, specialmente sulla difensiva, la squadra s’è messa a disposizione e mi ha fatto piacere.

Champions League? Ci pensiamo ancora, la matematica non ci condanna ed i tifosi ci credono, perchè non farlo anche noi? Vedremo dove arriveremo”