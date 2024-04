Calzona a Dazn: "Siamo fragili in difesa, non percepiamo il pericolo! All'intervallo ho detto una cosa ai ragazzi, su ADL ed il futuro..."

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Frosinone 2-2:

“Corsa Champions? E’ chiaro che se non vinciamo più le possibilità si assottigliano, oggi dovevamo vincere e mi dispiace tantissimo. La gente ci sta vicino e lo stadio era fantastico, dispiace molto anche per loro”.

Sulle lacune difensive: “Quando siamo in possesso siamo pericolosi ed oggi abbiamo creato tanto, il problema è la fase difensiva dove siamo fragili. Non sentiamo il pericolo e non ci ricomponiamo, è chiaro che non è colpa dei difensori perché dobbiamo fare filtro in mezzo ma non lo facciamo bene. La cosa che mi fa più arrabbiare è che facciamo fatica a recepire il pericolo quando gli avversari sono in possesso di palla.

Abbiamo la possibilità di lavorare e nelle ultime due settimane abbiamo dedicato tantissime sedute, ma evidentemente non basta. Il Frosinone crea tantissimo ed ha un grande allenatore, speravo di sbloccare la gara presto per poi avere una gestione migliore. Anche alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi che continuando in quel modo non avremmo vinto, ma non è servito per riportare un po’ di ordine”.

Manca ferocia? Non ho risposta, in queste due settimane di allenamento a pieno regime ho parlato con i ragazzi per mettere a posto questo aspetto anche vincendo 1-0 e creando meno. Ero felice del lavoro che abbiamo fatto, però poi oggi c’era tanto caldo e sapevo che potevamo avere delle difficoltà perché il Frosinone è giovane e mi piace tantissimo. La gestione non mi è piaciuta per nulla, se non cambi registro poi non vinci e così è stato”.

Su De Laurentiis: “Con lui parlo spesso, con me è molto carino ed abbiamo un ottimo rapporto. Quando viene al centro è molto discreto e parla alla squadra con parole giuste. Il problema siamo noi che dobbiamo fare di più, abbiamo tutte le condizioni per farlo dalla tranquillità del centro sportivo. Dobbiamo farlo, se ci crede il pubblico non capisco perché non lo facciamo noi di giocarsi le ultime chance per la Champions”.

Conferma l’anno prossimo? Ripeto ciò che ho detto, ho un contratto con la federazione slovacca e c’è un accordo con il Napoli per questi mesi. Napoli è casa mia e voglio fare bene, non penso ad altro. Normale che la società faccia le proprie valutazioni per fare il meglio, staremo a vedere”.