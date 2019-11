Callejon, l'agente: "Nessuna trattativa con club cinesi, non vuole partire a gennaio. Pensa solo al Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Manuel Garcia Quilón, agente di José Maria Callejon, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it a proposito del futuro del suo assistito, che negli ultimi tempi è stato più volte dato per prossimo al trasferimento in Cina, ancor di più dopo il caos esploso nello spogliatoio del calcio Napoli al termine della partita di Champions League contro il Salisburgo:

“Non c’è alcuna trattativa in corso con club cinesi, Callejon non ha intenzione di partire a gennaio. José pensa solo al Napoli, vuole far bene con la maglia azzurra che veste dal 2013 e a cui tiene tantissimo. C’è tempo per pensare al suo futuro e al suo contratto, ora conta il campo”.