Callegari: "La designazione arbitrale? L’arbitro Sozza è bravissimo! Se l'Inter domani non vince..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Mediaset Massimo Callegari, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La morte di Mario Sconcerti ci lascia sconvolti e lascia un vuoto enorme in noi di Pressing, è insostituibile per autorevolezza e tutti noi dovremo dare qualcosa in più. Serie A? Andiamo verso l’ignoto dopo la lunga sosta per i Mondiali, rigiocare è un messaggio molto chiaro: abbiamo visto ragazzi far benissimo con le nazionali commettere errori con i club al rientro, ad esempio. Di certo possiamo dire che se l’Inter domani sera non dovesse vincere, sarebbe quasi fuori dalla lotta per lo scudetto. La designazione arbitrale? L’arbitro Sozza è bravissimo, sia chiaro”