Torino, Cairo: "Verdi? A volte uno non lo prendi perchè la sua società non fa acquisti. Mi riferisco a Lozano? No, in generale..."

Napoli calciomercato, ultime notizie su Simone Verdi. L'attaccante del Napoli ex Bologna non è ancora sicuro di quale sarà il suo futuro: lui ha già raggiunto un accordo di massima con il Torino di Walter Mazzarri, ma non può formalizzare la trattativa finché il Napoli non gli dà il via libera. Un lasciapassare che arriverà solo ed esclusivamente quando il Napoli sarà riuscito a trovare un'alternativa, che probabilmente sarà Lozano.

VERDI AL TORINO, PARLA CAIRO

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Come rinforzare questo Toro rampante?

«Non è facile, non è facile. Anzi è proprio difficile. Metti per ipotesi che si vada a prendere un giocatore importante, anche patrimonialmente: a chi toglierebbe il posto? Siccome non credo che prenderemo Messi... pensate che Mazzarri lo metterebbe subito in campo?»

Verdi è un nome che circola da tempo: è lui il preferito?

«A me non piace parlare di giocatori di altre squadre, quando si è parlato dei nostri mi ha dato fastidio. Quindi voi dite Verdi e io rispondo in generale: guardate che a volte un giocatore non lo riesci a prendere perché la sua società non ha fatto gli acquisti che doveva fare e dunque non lo libera».

Ah quindi sta aspettando che il Napoli faccia Lozano...

«Ma non sto parlando di Verdi, ripeto, sto dicendo in generale».