Pedullà: "Kvaratskhelia è un talento, Osimhen via per 100 milioni"

Alfredo Pedullà di Sportitalia è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha preso Kvaratskhelia, è un grande talento. Per 10 milioni non sarà mai un rimpianto. Per Olivera siamo sulla stessa strada, ormai ci siamo. Il Napoli cede Osimhen se c’è l’offerta da 80 milioni più bonus per arrivare a 100. Broja è uno dei calciatori che piacciono al Napoli, Scamacca è stato visionato ma si è impegnato con l’Inter".