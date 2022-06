Foschi: "Dybala al Napoli? Zamparini rifiutò 20 milioni più Jorginho, diceva sempre una cosa a De Laurentiis e al giocatore"

Calciomercato Napoli. Rino Foschi, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

Si parla molto del futuro di Dybala, e dell'argentino ha parlato anche il suo ex direttore Rino Foschi che lo ebbe al Palermo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Se fossi in Dybala farei il possibile per restare alla Juve, ma se non ci riuscisse dovrebbe cercare una piazza che lo metterebbe al centro del progetto. Lui è un trequartista che gioca alle spalle della prima punta, che sia Abraham, Lukaku o Osimhen. Sicuramente non è un esterno offensivo nè tantomeno un centravanti, è un centrocampista offensivo se così vogliamo dire.

Dybala al Napoli? Qualsiasi piazza può essere quella giusta, basta che si rispetti l'importanza di Paulo. In passato Zamparini diceva a De Laurentiis che aveva sbagliato a non prendere Dybala e lo stesso faceva con il giocatore dicendogli che quella azzurra sarebbe stata la sua piazza ideale. Zamparini rifiutò un'offerta da 20 milioni più Jorginho, ma il Palermo aveva già un accordo con Paratici e la Juventus che lo voleva fortissimamente".