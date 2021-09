Calcio a 5 - Napoli Futsal, Crema: "Nessuno può capire l’essere a Napoli, lo devi sentire sulla pelle. Qui per sollevare trofei"

Calcio a 5 - È uno dei volti nuovi, ed all'ombra del Vesuvio aveva già gonfiato la rete in passato e con un'altra maglia della città. Sa come si trionfa, sa come si segna e conosce il significato dell'essere partenopei. Manoel Crema con addosso i colori azzurri del Napoli Futsal per far esplodere il Centro Sportivo Cercola ed immaginare meraviglie provando con la forza del gruppo a stare lassù in classifica.

"Sono qui ed è un'emozione immensa tornare dove ho vissuto bellissime partite - dice il laterale. - Ho tanta voglia di far bene e già dall'amichevole di sabato prossimo dobbiamo pensare in grande (contro lo Sporting Hornets alle 18). Il desiderio è ovviamente quello di stare tra le prime, il momento giusto arriverà per tutti e noi dovremo farci trovare pronti. Il pubblico? Sarà fantastico, spero ci darà la spinta giusta perché per noi è fondamentale e sono entusiasta all'idea di averlo sugli spalti dal primo fino all'ultimo minuto. Il campionato è di livello altissimo, la squadra è molto ben attrezzata per competere e faremo ottime cose tutti insieme. Personalmente ogni anno è come fosse il primo, i sogni, il voler alzare trofei, poi nessuno può capire l'essere qui a Napoli dato che lo si sente unicamente sulla pelle. Non vedo l'ora di iniziare, voglio vincere e gioire con i tifosi".

Area Comunicazione Napoli