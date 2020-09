Calaiò: "Koulibaly vale ancora 100 milioni secondo me. Se restasse a Napoli si potrebbe lottare per qualcosa d'importante"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Emanuele Calaiò, ex attaccante di Napoli e Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Osimhen è un attaccante completo, sa stare in area ma attacca bene la profondità e sa smarcarsi bene. Sta già facendo bene, l'ho visto in qualche amichevole e spero di vederlo dal vivo al più presto. Speriamo possa fare grandi cose nel campionato italiano, ci auguriamo che l'accoppiata Giuntoli-De Laurentiis abbia fatto un gran colpo di mercato. La Serie A è dura e se fa bene in Italia può giocare ovunque. Osimhen è giovane, può migliorare ed il fatto che stia a Napoli lo aiuterà perchè quella partenopea è una piazza che ti mette pressione. L'uomo giusto al suo fianco è proprio Gattuso. Koulibaly? Se restasse a Napoli si potrebbe pensare di fare sul serio quest'anno. Se andasse via il Napoli incasserà tanto, ma non sarà facile trovare un calciatore come lui, non sarà facile sostituirlo. Secondo me vale 100 milioni, il Napoli ha i migliori bilanci in Europa e questo è importante. Mi auguro che il Napoli riparta proprio da lui".