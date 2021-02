Calaiò: "Il Napoli sta perdendo brillantezza e Gattuso e solo, ma gli stimoli della gara con la Juve possono aiutare gli azzurri"

Ultimissime calcio Napoli – Emanuele Calaiò, ex bomber del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli si porta dietro delle assenze da diverso tempo, ora la situazione più delicata riguarda la difesa visto che gli uomini sono contati. Affrontare l’Atalanta in Coppa e questa Juve in questa situazione non è facile. Per gestire le pressioni del momento servirà una grande forza sia mentale che fisica, gli azzurri stanno perdendo brillantezza atletico. Sappiamo che la partita contro la Juventus vale tantissimo per i napoletani, vincerla potrebbe dare una spinta per le prossime gare. Giocatori spenti, la società è assente e Gattuso è solo, ma gli stimoli di questa partita possono aiutarti a tirare fuori qualcosa di straordinario”.