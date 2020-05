Il Fatto Quotidiano, Ziliani va giù pesante: "Cairo, la Lazio è un suo business! Lui è a favore della Juventus"

Ultime notizie Serie A. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter: "Detto che Claudio Lotito non è certo un angioletto, gli sportivi e i tifosi del Torino in primis devono sapere che Cairo ha schierato l’artiglieria pesante contro la Lazio e a favore della Juventus. “Questo scudetto non s’ha da vincere, nè domani nè mai”. Bravo. Come un vero bravo", il duro attacco del cronista.

Urbano Cairo, presidente del Torino, lo ricordiamo, è l'editore della Gazzetta dello Sport. Il Corriere della Sera, sempre di Cairo, fece lo scoop degli allenamenti "illegali" della Lazio (quelli relativi alle mini-partitine per intenderci, ndr). Stavolta il titolo della Gazzetta è il seguente: "Gli affari di Lotito". Poi si legge: "Il suo business è la Lazio, così col club sostiene anche le altre aziende. Ascesa di un presidente che ha imprese piccole ma ambizioni molto grandi. Vive di calcio tra scandali successi e alleanze di Palazzo".