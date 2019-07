Caiazza svela: "Sappiamo da fonti certe che domani Giuntoli vola a Parigi, va a parlare col PSG di Insigne?"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8:

"Sappiamo da fonti certe che domani il ds del Napoli Cristiano Giuntoli volerà a Parigi. Adesso, bisogna capire perché va lì. Per andare a Disneyland o per trattare con qualcuno che gli ha dato appuntamento a Parigi? Qualcuno gli ha dato appuntamento lì, vuoi vedere che incontra qualcuno del PSG per parlare di Insigne? C'è un appuntamento con Mendes per parlare di James? Non si sa ancora, ma la cosa certa è che Giuntoli domani andrà a Parigi".