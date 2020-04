Cagni: "Cinque cambi a partita? Soluzione anche per evitare infortuni. Con le giuste precauzioni si può ripartire!"

Ultimissime calcio Napoli - Gigi Cagni, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live:

“I cinque cambi nel corso di una partita potrebbero rappresentare una soluzione in questo periodo per provare a terminare il campionato. Servirebbe anche ad evitare infortuni dopo la lunga inattività. Mi pongo una domanda: un mese e mezzo fa la pensavamo come oggi quando è iniziato tutto. Non sapevamo ancora niente e adesso qualcosa conosciamo. Dobbiamo essere realisti, guardo i numeri e ascolto gli scienziati. Non mi sembra che i giocatori colpiti dal Covid 19 abbiano avuto problemi gravissimi e in questo mese e mezzo si potrà prendere la migliore decisione. Abbiamo a che fare con degli atleti che sono diverse dalle persone normali: io ho giocato con 39 di febbre, l’atleta è una Formula Uno. Se si mantengono tutte le precauzioni, si può pensare ad una ripresa. Non possiamo restare chiusi fino a giugno. Bastano 15-20 giorni per tornare a giocare, non invento nulla”.