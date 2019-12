Cagliari, Maran: "Stiamo viaggiando forte, non c'è rischio di vertigini. Classifica sorride, deve darci entusiasmo"

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha commentato così in conferenza stampa il pari conquistato dalla sua squadra oggi contro il Sassuolo. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Stiamo viaggiando forte, non c'è il rischio di vertigini. Questo deve darci il giusto entusiasmo. Dobbiamo essere realisti nel nostro viaggio, guardando di partita in partita. La classifica ci sorride. Siamo lì con merito. Al di là di oggi, abbiamo visto un Cagliari mettere insieme delle prove di grande livello. Oggi il Cagliari ha messo in mezzo altre caratteristiche, siamo andati avanti con sofferenza e ordine. Portare a casa un risultato positivo in una giornata così storta è stato importante".