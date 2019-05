Ospite negli studi di Sky, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato del finale di stagione della squadra sarda: "C'è grande delusione per non essere dodicesimi ma quindicesimi, c'è mancato davvero poco. Dove è mancato il punto? Mi viene subito in mente l'occasione di Joao Pedro al 95' di ieri, oppure vorrei ancora capire le dinamiche del rigore che ci hanno fischiato contro a Napoli... Anche gli infortuni di Klavan e Castro non ci hanno aiutato" .