Cadena Ser, Ovalle a CN24: "Barcellona-Napoli? Setien cambia idee sulla formazione, se non vince va via! Su Griezmann e Messi..."

Ultime calcio Napoli - Santi Ovalle, giornalista di Cadena Ser, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La formazione del Barcellona contro il Napoli? Sergi Roberto possibile terzino destro nella difesa a quattro con Piqué, Lenglet e Jordi Alba, con Riqui Puig a centrocampo assieme a De Jong e Rakitic. Occhio a Quique Setien perchè sta cambiando tantissimo, il 3-5-2 non ha sempre funzionato ma l’ha provato: in un 7vs7 non c’era Griezmann tra i titolari, un possibile segnale rivolto al 3-5-2.

Fabian? È vero, al Barcellona piace molto ma il club ha il problema legato alle cessioni. Fabian è nella lista degli obiettivi, fosse per Quique Setien già domani sarebbe un giocatore del Barcellona. Però al momento i blaugrana non navigano in acque serenissime, le priorità sono altre ovvero Eric Garcia del Manchester City e Lautaro Martinez dell’Inter.

Giocare a porte chiuse è un aiuto per il Napoli, il fattore ambientale del Camp Nou sostiene il Barcellona ma i calciatori restano comunque insensibili alle pressioni del pubblico.

Messi ancora oggi è il miglior giocatore al mondo, ma non è più quello del 2011 o del 2012, così come il Barcellona non è più quello di qualche anno fa: è ancora favorito, ma non così tanto rispetto ad anni fa.

La stagione del Barcellona? In pochi pensano che i blaugrana possano vincere la Champions League, visto il cammino molto difficile. Se Setien non vince la Champions va via, ma ci sono poche speranze"