Ceccarini: "Scambio Maksimovic-Milenkovic, la Fiorentina non vuole cedere il suo difensore. Reguilon? Non al prestito secco"

Ultime calcio Napoli - Niccolò Ceccarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Milenkovic

"La Fiorentina, qualora dovesse accettare un'offerta per Milenkovic, lo farebbe solo cash. Il Napoli pensa ad uno scambio con Maksimovic, ma non credo sia fattibile. Sul difensore viola c'è forte il Milan. Iachini non vuole che parta. Reguilon? Il Napoli vuole prendere un giocatore che possa far fare il salto di qualità alla corsia mancina. Il prestito secco non è la formula giusta, gli azzurri cercano una soluzione che possa favorirli e non vuole valirizzare un calciatore per poi vederlo partire. Il Napoli deve vendere e ricavare soldi da alcuni calciatori: Koulibaly, MIlik e Allan su tutti. La Roma è sempre interessata a Milik e vorrebbe inserire tanti milioni ma l'attaccante vorrebbe la Juventus".