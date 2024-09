C'è un dettaglio su McTominay che rende orgoglioso tutto il Napoli

Calciomercato Napoli - Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, in un'intervista ai microfoni di Radio CRC, radio partner Calcio Napoli, per parlare di tutti quelli che sono stati i retroscena di calciomercato e non solo.

Calciomercato Napoli: intervista Giovanni Manna

Ai microfoni di Radio CRC (frequenza di Radio CRC è FM 100.500) dalle ore 12:00 alle ore 13:00, in diretta l'intervista del ds del Napoli Giovanni Manna.

L'acquisto di McTominay: "Innanzitutto devo dire che il calciatore ha voluto fortemente venire a Napoli. Questo è stato veramente appagante. Se un giocatore che gioca al Manchester United in Premier League sceglie di venire a Napoli, dobbiamo esserne tutti orgogliosi. Inizialmente non pensavo potessimo arrivare a chiuderlo nonostante i contatti che c'erano stati con l'agente a inizio mercato. Strada facendo abbiamo continuato a mantenere questi rapporti fino al momento in cui ci siamo seduti col Manchester United e abbiamo capito che l'operazione si poteva fare, anche forti della volontà del calciatore".