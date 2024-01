Buffon: "Mai pentito di aver smesso. Mancini? Bisogna soltanto dirgli grazie..."

Gianluigi Buffon e la sua vita da capodelegazione della Nazionale. Ne ha parlato nel corso di una intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera:

"E' un ruolo di cui sono orgoglioso. Sarei un folle a pensare di poter trasmettere qualcosa come è riuscito a Gianluca. Cerco almeno di non farlo rimpiangere troppo, senza però scimmiottarlo. Faccio Gigi Buffon con i miei pregi e difetti, le mie profondità e superficialità".

Sui possibili ripensamenti dopo la decisione di dire addio al calcio giocato:

"No, sono veramente felice di aver smesso. Mi sto dedicando ai tanti interessi ai quali ho dovuto rinunciare per questa vita da calciatore così totalizzante".

Poi su Roberto Mancini:

Una battuta sull'importanza del calcio nella sua vita:

"Ho avuto la fortuna e la capacità di avere come priorità l’emozionare e l’emozionarmi. Restare alla Juve in serie B, a 28 anni e da campione del mondo, sembrava da folli, ma era una scelta che mi rappresentava, il riflesso di quello in cui credevo da bimbo. I soldi invece sono sempre stati l’ultima cosa, un non tema".