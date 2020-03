Budan: "Petagna al Napoli? È un attaccante che mi piace molto per le squadre che si devono salvare"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di TuttoMercatoWeb Igor Budan ha parlato del Napoli:

Da ex attaccante: il Napoli ha preso Petagna per la prossima stagione. La convince?

“È un attaccante che mi piace molto per le squadre che si devono salvare. È bravo a proteggere la palla, ha avuto dei miglioramenti sul piano dei gol. Se il Napoli con Giuntoli e Gattuso ha scelto Petagna e pensa che possa essere l’uomo giusto per puntare in alto, evidentemente ha visto in lui qualità importanti”.

Non è da Napoli?

“Dipende dalle piazze, dagli ambienti, dal rapporto con i compagni. Ci sono tante dinamiche che devono funzionare. E bisogna trovare le alchimie giuste. Ci saranno partite che serviranno le caratteristiche di Petagna e altre circostanze che servirà più Insigne”.