Buccirosso: "La rottamazione di un italiano perbene, il mio spettacolo ricorda molto la situazione Ancelotti..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Buccirosso, attore:

"Il titolo del mio spettacolo si addice molto a Carlo Ancelotti perchè si chiama "la rottamazione di un italiano perbene". Ancelotti è stato rottamato e credo sia stato trattato male, certe dichiarazioni non mi sono piaciute. Dispiace che Ancelotti sia stato cacciato dopo il raggiungimento degli ottavi di Champions.

Solo una volta nella storia è capitato che una squadra vincesse giocando contro l'allenatore, è accaduto a Napoli e in panchina c'era Ottavio Bianchi. E' però solo un caso: una squadra per fare bene, ha bisogno di una società e un presidente, a Napoli invece c'è solo un presidente che funge anche da società.

Insigne quando è in forma è imprendibile, altrimenti è facilmente prevedibile. Non riesce più a segnare con la continuità di prima ed ha bisogno di stare bene per fare la differenza".