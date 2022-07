Bucciantini: "Koulibaly? Non c’è alcun sentimento che colma la differenza di cifre"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Koulibaly? C’erano diverse direzioni per l’addio, una era restare in Italia, un’altra era andare via per tanti soldi di ingaggio e di cartellino. Giocatori che davanti ad un contratto e che hanno come priorità colori e tifosi ne esistono davvero pochi, forse solo a parità di cifre. Non c’è alcun sentimento che colma la differenza di cifre, ci può stare che dopo tanti anni si possa fare un’altra avventura, Koulibaly ha aiutato il Napoli a crescere e viceversa. Il campionato italiano può vendere a cifre altissime, ma non può comprare: i grandi campioni arrivano con formule diverse, col pagamento dell’ingaggio”