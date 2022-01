Marco Bucciantini ha parlato a Calciomercato - L'Originale, ai microfoni di Sky Sport, del momento di campionato del Napoli:

"Io sono convinto che col ritorno di Osimhen, può essere una grande Primavera per il Napoli. Ha una grande facilità a giocare questa squadra. Secondo me una sfortuna di Insigne è che è sempre stato paragonato, è sempre stato in discussione".