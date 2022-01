Bucchioni: "Napoli vera anti-Inter, ha fatto risultati insperati quando gli mancavano tanti giocatori"

Il giornalista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del weekend di campionato.

Cosa ha detto la giornata di Serie A?

"La pochezza di Milan e Juve ieri sera è stata imbarazzante. Ieri sera avevi una Juve che non aveva gioco e dovevi dargli la mazzata definitiva e invece non ha avuto coraggio. Per non perdere non hai provato a vincere. Se queste sono le altre protagoniste, la strada per l'Inter è spianata. Ibrahimovic ha fatto tanto, ha fatto crescere il gruppo ma è chiaro che non possa più giocare a calcio. Ora è chiaro, deve rendersene conto. Stesso discorso è Giroud, non ci possono essere due giocatori così in un ruolo chiave"

Napoli, terza vittoria consecutiva e un solo gol subìto:

"E' la vera anti-Inter. ha perso punti in un periodo cruciale, ma ha fatto anche risultati insperati quando gli mancavano tanti giocatori. Se torna alla normalità, credo che rivedremo quel Napoli ammirato nelle prime dieci giornate. Anche come organico è la squadra più vicina all'Inter"