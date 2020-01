Bucchioni: "Gattuso ha sbagliato ad accettare il Napoli, De Laurentiis si è incartato"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Su Gattuso: "Pensavo sinceramente che in fase di trattativa avesse chiesto la pacificazione tra squadra e dirigenza, ma questo non è successo. Se non ce l'ha fatta Ancelotti a portare avanti la squadra, come pensava di poterci riuscire lui? Non è colpa sua, ma ha sbagliato ad accettare"

Sul Napoli: "De Laurentiis doveva rifondare la squadra per poi costruirla seguendo il calcio di Ancelotti. Ora si è incartato e non sa come uscirne. I giocatori hanno il coltello dalla parte del manico"