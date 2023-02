Bruscolotti: "Spalletti, che capolavoro con la Roma. Osimhen resterà? E' tutta questione di cifre"

Giuseppe Bruscolotti ha parlato ai microfoni di Legends, in onda su Canale 8, del momento del Napoli e della vittoria con la Roma che ha portato la squadra di Spalletti sempre più in alto in classifica:

Bruscolotti sul Napoli

“Contro la Roma il capolavoro l'ha fatto Spalletti cambiando tutto l'attacco con le sostituzioni, la squadra era ferma sulle gambe ma quei cambi hanno modificato il corso della partita. Osimhen resta a Napoli? Penso sia tutta una questione di cifre. Kim Min-jae? Tante volte si parla della volontà dei singoli ma credo che nel calcio di oggi siano solo belle parole perché comanda il Dio denaro. Se si vince esistono motivazioni per rimanere ma anche per andare via. Kvaratskhelia? Mi auguro che le sue difficoltà dipendano dagli infortuni e non da altri fattori. Juventus? Contro di loro ho giocato tante partite, ora abbiamo visto la differenza tra noi e loro”.

