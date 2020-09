Bruscolotti: "Papastathopoulos? Il Napoli non deve assolutamente smantellare l'asse centrale della difesa"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Tutto gira intorno a Koulibaly, determinati acquisti hanno bisogno prima di una cessione. Cambiano gli scenari velocemente, nel calciomercato esistono momenti critici. Callejon? Al suo posto serve qualcuno che abbia le sue stesse caratteristiche. Con l'arrivo di Osimhen cambierà qualcosa dal punto di vista tattico e servirà un centrocampista che velocizzi il gioco. Papastathopoulos? Ha un ingaggio già importante, bisognerà capire se il Napoli sarà disposto ad accettare le sue richieste economiche. L'asse centrale in difesa non dev'essere smantellato, deve restare un punto di forza per il Napoli".